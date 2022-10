© Copyright : DR

Le festival Andalousies Atlantiques d’Essaouira est de retour. Après trois ans d’absence due à la pandémie du Covid 19 et à ses restrictions, cet évènement, très attendu par les mélomanes, donne rendez-vous à son public du 27 au 29 octobre 2022. De belles retrouvailles avec un line-up composé de 170 artistes, 14 concerts et 3 scènes.

Au programme cette année, le grand maestro Omar Metioui avec son orchestre Rawafid accueille Elad Levi et ses musiciens, icônes incontestées de la scène juive de la musique arabo-andalouse.

Invité également, Gusto, un autre chanteur et musicien qui se produit pour la première fois à Essaouira, qui nous dira à sa façon les plus belles pages du répertoire de la chanson populaire judéo-arabe comme le feront au fil des concerts, Abir El Abed, Zainab Afailal et bien évidemment, comme chaque année, la grande diva, Raymonde El Bidaouia, et Abderrahim Souiri, incarnation emblématique de l’école souirie de la musique arabo-andalouse. Une école, qui depuis des siècles, rayonne au Maroc, et bien loin de nos frontières.

Cette édition 2022 nous fera retrouver le groupe légendaire des Hapiyout, ces troubadours juifs du Tafilalet très attendus et dont le concert souiri de 2018 a été partagé sur les réseaux sociaux par des millions de mélomanes.

C’est dans ce registre de l’émotion qu’il faut aussi inscrire cette première à laquelle nous convie Essaouira cette année avec, après minuit, une soirée singulière qui va faire se rencontrer les traditions soufie, musulmane et juive. Une rencontre pour une soirée de Baqqachot et de Amdahs mêlant l’arabe et l’hébreu, que nous devons aux paytanims de l’ensemble Matrouz et aux chantres de la troupe Al Anouar Al Mohamadia.

La ville aura le privilège et la chance de recevoir le Grand Ballet Flamenco de Andalucia, la formation la plus prestigieuse d’Andalousie, qui se produira pour la première fois au Maroc, et à Essaouira, grâce à la générosité et à l’engagement souiri du gouvernement régional d’Andalousie.

Enfin, le concert de clôture fait le pari de faire revivre les pages les plus emblématiques et les plus populaires du patrimoine musical judéo-arabe, au fil d’une programmation inspirée par la très grande richesse du patrimoine spirituel et musical d’Essaouira, celui des zaouias, des gnaouas, du rzoun et du malhoun.