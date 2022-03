© Copyright : DR

Le grand festival Timitar à Agadir n'aura pas lieu cet été, mais est programmé en 2023. Toutefois, la direction artistique de ce festival-évènement réfléchit à un format réduit, deux journées, qui pourrait avoir lieu mi-juillet 2022.

Le festival Timitar, musiques du monde d’Agadir, n’aura pas lieu cet été. En tout cas pas dans sa forme classique. La prochaine édition, marquant la véritable reprise des festivals de musique post Covid-19, est en effet programmée en juillet 2023.

Mais en attendant, Brahim El Mazned, directeur artistique de ce festival fondé en 2004 par Aziz Akhannouch, l’actuel maire de la ville et chef du gouvernement, confie qu’il a l’intention de proposer deux soirées avec concerts et conférences sur la musique marocaine en général, et amazighe en particulier.

Au regard de l’évolution actuelle de la situation sanitaire qui donne des signaux positifs, une sorte de mini-Timitar pourrait donc bien avoir lieu vers la mi-juillet, cette année, afin de faire renouer la ville, par ailleurs rythmée par de nombreux projets d'infrastructures, avec un certain dynamisme culturel.

En effet, la ville d’Agadir est actuellement un véritable chantier à ciel ouvert et verra bientôt la naissance de plusieurs projets structurants comme le TGV Marrakech-Agadir, le téléphérique, et la station de dessalement d’eau de mer, entres autres projets entrant dans le cadre du plan de développement urbain d’Agadir, d'un budget de plus de 5 milliards de dirhams engagés d’ici fin 2022.