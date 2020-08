© Copyright : DR

La comédienne et ancienne ministre de la Culture Touria Jabrane vient d'être admise à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca et bénéficie d'une prise en charge royale.

Touria Jabrane vient d'être admise à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca. Sur instructions du roi Mohammed VI, la comédienne, souffrant d'un cancer, est traitée dans cet établissement hospitalier de la métropole. Sa sœur Hayat Jabrane l'a confirmé, dans un message récemment publié sur Instagram.

"Une grande dame, une belle âme, se bat aujourd’hui contre la maladie. Merci Majesté pour votre soutien et générosité. Aujourd’hui Madame Touria Jabrane Kraytif a besoin de vos prières à tous, Allah yejazikom, pour surmonter cette épreuve difficile. Allah yehfedha", écrit-elle.

L'artiste, qui a été ministre de la Culture dans le gouvernement dirigé par Abbas El Fassi, entre 2007 et 2009, est connue et reconnue pour ses multiples rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision. Elle est considérée comme une pionnière dans l'art de l'interprétation au Maroc et ses disciples reconnaissent ses multiples talents. Touria Jebrane, discrète, est aussi une âme généreuse qui n'a jamais hésité à venir en aide à tous ceux qu'elle croisait et qui se trouvaient dans une situation de besoin.

Ce jeudi 13 août, plusieurs professionnels des mondes du cinéma et de la télévision se sont montrés attristés par cette nouvelle et lui ont souhaité un prompt rétablissement sur les réseaux sociaux.