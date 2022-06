© Copyright : DR

Le 3 juin 2022, à Essaouira, était organisée une rencontre à Dar Souiri consacrée à la future Cité des Arts et de Culture dont sera bientôt dotée la ville des Alizés. Un projet pharaonique dessiné par une sommité de l’architecture mondiale, le Brésilien Oscar Niemeyer.

A l’horizon 2023-2024, la ville d’Essaouira sera dotée d’une cité des arts et de culture, dessinée par le grand architecte brésilien Oscar Niemeyer. Ce projet grandiose, qui illustre la volonté du roi Mohammed VI de consacrer la vocation d’Essaouira en tant que ville d’histoire, d’art et de patrimoine, a été initié, à l’instigation d’André Azoulay, quelques mois seulement avant la mort d’Oscar Niemeyer, en décembre 2012, à l’âge de 104 ans, devenant ainsi le dernier projet de sa longue carrière internationale d’architecte.

La genèse d’un projet philosophique et culturel

«Oscar Niemeyer, le père de l’architecture moderne du XXe siècle, a compris, aimé et sublimé Essaouira, sans jamais y être venu», a rappelé André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI et président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, lors d’une rencontre organisée vendredi 3 juin à Dar Souiri, en présence de Carlos Eduardo Niemeyer, petit-fils du défunt architecte, et membre du groupement des architectes brésiliens partenaires du projet, présents ce jour-là aux côtés de leurs confrères marocains.

D’Oscar Niemeyer, André Azoulay retient «l’exceptionnelle personnalité» d’un homme «dont l’œuvre occupe une place majeure dans l’histoire universelle de l’architecture moderne et dont l’engagement philosophique et moral, tout au long de sa vie, a fait de lui l’icône incontestée de ceux qui ont eu le talent de ne pas dissocier leur art et leurs performances de leur responsabilité sociale, éthique et citoyenne».

Mais pour mieux comprendre l’importance de ce projet et sa portée symbolique, il faut revenir à sa genèse, car chose incroyable, Oscar Niemeyer ne verra jamais Essaouira. «C’est d’abord autour de ces valeurs et grâce à l’entregent de mon ami Fred Meyer, ambassadeur du Brésil au Maroc en 2012, que j’ai commencé une relation épistolaire avec le grand Oscar Niemeyer qui a très vite et spontanément adhéré au projet de société, philosophique et culturel, auquel Essaouira a choisi d’identifier sa renaissance. Adhésion qui s’est rapidement traduite par le dessin, la conception et l’articulation, le tout signé Niemeyer, de ce que sera demain la future Cité des Arts, de la Culture et du Patrimoine à Essaouira», affirme, non sans fierté, André Azoulay.

André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, le 3 juin 2022 à Dar Souiri, à Essaouira. A gauche, Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

© Copyright : Gaël Farano

Et André Azoulay de saluer la mémoire de ce «militant infatigable de toutes les valeurs d’altérité, de justice et de dignité partagée», en lui adressant un message posthume… «Merci à Oscar Niemeyer pour avoir aimé et sublimé Essaouira, sans jamais y être venu».

Un don inestimable pour Essaouira

Oscar Niemeyer ne s’est pas contenté de réaliser ce travail pour Essaouira, il le lui a aussi offert. Dans ce don à la ville des Alizés, André Azoulay voit une «offrande historique et emblématique faite au Maroc depuis Essaouira», par l’un des plus grands architectes du XXe siècle. De son côté, Carlos Eduardo Niemeyer, qui a fait part à l’occasion de cette rencontre, de son immense joie d’être au Maroc et à Essaouira, en particulier, a souligné que cette cité des arts représentait un projet très cher à son défunt grand-père qui a «connu, compris et aimé Essaouira à travers sa relation avec André Azoulay, initiée et entretenue grâce à l’engagement passionné et constant de l’ambassadeur du Brésil au Maroc à l’époque, M. Frederico Estrada Meyer».

Carlos Eduardo Niemeyer, petit-fils du défunt architecte Oscar Niemeyer, le 3 juin 2022 à Dar Souiri, à Essaouira.

© Copyright : Gaël Farano

Et d’expliquer que «c’est pour cette raison qu’il a réalisé cette esquisse dont il a fait don au Maroc et à Essaouira, avec beaucoup de volonté et d’amour», avant de confier, «je me sens dans l’obligation d’accompagner ce projet qui était l'une des dernières œuvres de mon grand-père».

«C’est un geste et une générosité qui donnent encore plus de relief et de profondeur à cette œuvre magistrale qui a été la dernière signée par Oscar Niemeyer avant son décès le 5 décembre 2012 à Rio de Janeiro, à l’âge de 104 ans», a ajouté André Azoulay en renouvelant à la famille Niemeyer et à son équipe «l’immense gratitude du Maroc depuis Essaouira, désormais inscrite dans la liste exaltante des sites qui porteront la marque et la signature d’Oscar Niemeyer».

La future Cité des Arts d'Essaouira

© Copyright : DR

Au cours de cette rencontre à Dar Souiri, à laquelle ont également pris part Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Adil Maliki, gouverneur de la province d’Essaouira, Tarik Ottmani, président du conseil communal, ainsi que le directeur général de la Société de développement local (SDL) «Essaouira Culture Arts et Patrimoine», André Azoulay a par ailleurs salué «le talent et l’engagement volontariste et enthousiaste des grands architectes marocains Rachid Andaloussi et Fikri Benabdallah qui vont faire équipe avec le cabinet Niemeyer pour réaliser cette cité souirie à tous égards marquée du sceau de l’exception».

L’épicentre d’Essaouira, carrefour interculturel à l’échelle mondiale

Pour Essaouira, cette future Cité des Arts et de la Culture se veut révélatrice des hautes ambitions de la ville des Alizés. Car avec un investissement estimé à 350 millions de dirhams, une surface de 3,6 hectares à l’entrée de la ville, un grand théâtre de 1.000 places, une maison de la musique dotée d’un conservatoire, une maison du livre, un musée des Arts contemporains, un musée consacré à l’histoire du thé, une esplanade qui pourra accueillir jusqu’à 30.000 personnes, nul doute que cette cité viendra conforter l’enracinement et la centralité des arts et de la culture à Essaouira et confirmer sa notoriété internationale en tant que carrefour interculturel par excellence.

Esquisses de la Cité des Arts d'Essaouira réalisées par Oscar Niemeyer

© Copyright : DR

A cet effet, Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a souligné le soutien de son département aux efforts consentis à l’échelle d’Essaouira pour la promotion des différentes facettes de la chose culturelle, expliquant que le grand projet de la Cité des Arts et de la Culture revêt une importance particulière avec une portée non seulement nationale, mais aussi internationale. Rappelant l’existence d’une stratégie dédiée à la région et à la ville d’Essaouira, le ministre a fait observer que le grand défi demeure, par la suite, l’animation culturelle, une question qui était à l’ordre du jour de cette rencontre avec les autorités et les élus de la ville.

«Essaouira connaît aujourd’hui une transformation majeure et jouit d’un intérêt national et international», a-t-il ainsi soutenu, relevant que le ministère apportera certainement sa touche à cette dynamique et veillera au suivi rigoureux avec les différents partenaires locaux et régionaux.

Cette imposante structure culturelle permettra de fédérer l’accueil d’une série d’activités culturelles, artistiques et artisanales qui seront regroupées dans un complexe moderne répondant aux standards internationaux en la matière. Sans compter «qu’avec la ville de Brasilia, ce sont plus de 600 espaces qui, dans le monde, sont signées Oscar Niemeyer et que tous, comme Essaouira demain, sont emblématiques du geste architectural d’Oscar Niemeyer qui a su sublimer la poésie de la courbe dans l’art de dessiner pour construire et de dire l’élégance et l’émotion de la sensualité quand on est un architecte inspiré», a enfin rappelé André Azoulay.