© Copyright : DR

Hyundai Maroc démarre l’année 2021 sous le signe du renouveau. Après le tout nouveau Creta, c’est la nouvelle i30 qui fait son entrée sur le marché, forte d’un nouveau design, plus affuté et sportif que jamais, et d’équipements de connectivité dernier cri. Les détails.

La toute nouvelle génération de la Hyundai i30 se caractérise par une série d’améliorations au niveau du design extérieur, lui conférant un look plus moderne et acéré, qui ne manquera pas de séduire les amoureux de compactes sportives.

Le design étant parmi les principaux motifs d'achat des clients de Hyundai au Maroc, la nouvelle Hyundai i30 a placé haut la barre pour ses concurrents dans le segment des compactes. La nouvelle i30 se présente comme une évolution du langage stylistique de la marque, avec des lignes précises et tendues, des surfaces riches et raffinées et une caisse sculptée, pour créer une silhouette affirmée et intemporelle et proposer une expérience de conduite rehaussée.

Un design extérieur fluide et affirmé

La Hyundai i30 de dernière génération adopte un nouveau design intemporel, intégrant la nouvelle signature stylistique de la marque "SensuousSportiness", qui procure plaisir et sportivité, en plus de quelques améliorations par rapport à son prédécesseur.

En effet, le design extérieur de la nouvelle i30 est à la fois original et aérodynamique, lui conférant plus de caractère. La calandre élargie intègre un motif 3D accentué, rehaussant l’impression d’agilité qui se dégage du véhicule.

De nouveaux projecteurs affinés avec technologie LED et de nouveaux feux de jour à LED en V complètent le design de la face avant redessinée et résolument moderne. À l’arrière, la nouvelle i30 cinq portes se distingue par un nouveau bouclier, développé pour améliorer les performances aérodynamiques. Les blocs-feux arrière à LED forment un V pour créer un effet de symétrie du plus bel effet entre les faces avant et arrière. La nouvelle i30 est désormais disponible avec de nouvelles jantes alliage 16 et 17’’ diamantées rehaussant sa silhouette.

© Copyright : DR

Un intérieur subtil et confortable

La nouvelle i30 représente le changement des valeurs contemporaines et des préférences des utilisateurs qui sont aujourd'hui d’avantage axées sur la technologie, l'individualité stylistique et la flexibilité. Le design intérieur de la compacte sud-coréenne soigne les standards de confort, d’ergonomie et d’habitabilité. Il présente en outre une panoplie d’options high-tech qui rendent la conduite et la vie à bord plus agréables au quotidien.

En effet, à bord, la nouvelle i30 embarque des équipements de connectivité à la pointe de la technologie. Un nouveau Cluster conventionnel 3,5’’ TFT LCD et un nouvel écran tactile de 8’’ multimédia pour le système de navigation, garantissent une expérience de conduite plus moderne et personnalisée. Il offre une totale compatibilité avec Android Auto et Apple Car Play. De même, la nouvelle i30 propose un système de charge sans fil pour smartphones.

Pour ce qui est des performances de la nouvelle i30, celle-ci est dotée d’un moteur diesel 1,6 CRDi développant 134 chevaux, couplé, au choix, avec une boîte manuelle à 6 rapports ou une transmission automatique à double embrayage (DCT-7).

La nouvelle i30, conçue, développée, testée et fabriquée en Europe pour offrir aux clients une valeur ajoutée optimale, est disponible dans trois nouveaux coloris extérieurs: Dark Night, Silky Bronze et Sunset Red, en plus des couleurs Phantom Black et Polar White.

Décidément, 2021 est résolument prometteuse avec Hyundai Maroc! Bientôt, encore plus de nouveautés seront annoncées pour le plus grand bonheur du public.