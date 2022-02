Sidi Ali et Tibu Africa: un engagement fort en faveur de la fille adolescente

L'alliance Sidi Ali et Tibu Africa: l'insertion sociale des jeunes filles par le sport.

© Copyright : DR

La marque Sidi Ali et l’ONG Tibu Africa ont renouvelé leurs engagements en faveur des filles adolescentes en mettant au point un programme ambitieux et à fort impact social pour l’inclusion et l’impulsion du capital humain à travers le sport. Les détails de cette éminente initiative.

Par Contenu de marque