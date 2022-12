© Copyright : DR

Dans un communiqué, Royal Air Maroc annonce avoir mis en place un pont aérien entre Casablanca et Doha, pour acheminer les très nombreux supporters désireux de soutenir la sélection nationale et de vivre l’émotion de la demi-finale de la Coupe du monde prévue le 14 décembre 2022.

A une qualification historique, un dispositif historique. La compagnie nationale proposera près de 30 vols opérés par des avions gros porteurs et qui seront programmés mardi et mercredi prochains, indique Royal Air Maroc dans son communiqué.

Ce pont aérien, mis en place en partenariat avec le ministère de l’Education nationale du préscolaire et des sports et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), représente un record historique pour Royal Air Maroc, souligne la même source.



Cette offre unique sera proposée à la vente à partir de ce lundi 12 décembre au tarif spécial de 5.000 DH TTC (aller-retour).

Pour permettre à un grand nombre de Marocains de pouvoir en bénéficier, la commercialisation des billets sera effectuée sur le site (www.royalairmaroc.com), au niveau des agences commerciales de la compagnie, et via ses centres d’appel, en plus du réseau national des agences de voyages.



Rappelons que pour les supporters présents à Doha et qui avaient emprunté les vols aller de Royal Air Maroc, la compagnie nationale leur accorde exceptionnellement des facilités pour réaménager leurs dates de retour. Ils auront la possibilité de changer la date de retour, sans frais ni pénalité, sur les vols qui seront programmés les 19, 20 et 21 décembre. Tous les passagers concernés recevront leur billet avec la nouvelle date sur leur adresse email et/ou sur leur numéro de téléphone.