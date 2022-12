© Copyright : DR

Ils sont plusieurs à vouloir encourager, sur place, les Lions depuis leur qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Face à la forte demande exprimée, les 7 vols spéciaux mis en place par la RAM pour assister au match opposant le Maroc au Portugal ne semblent pas suffire. Des alternatives existent, mais sont coûteuses.

Pour accompagner l’enthousiasme des supporters marocains voulant se rendre à Doha afin de soutenir les Lions de l’Atlas lors de leur prochaine rencontre, samedi 10 décembre, Royal Air Maroc a lancé, hier, un nouveau programme de vols spéciaux pour permettre à un maximum de Marocains d’assister au quart de finale opposant le Maroc au Portugal.

Sept vols au départ de Casablanca (aller-retour) ont ainsi été programmés pour un prix fixe de 5.000 dirhams, mais ne semblent pas suffire face à la forte demande exprimée par les supporters. Si plusieurs ont pu acheter le précieux sésame pour encourager les hommes de Walid Regragui, beaucoup demeurent dans l’attente et cherchent des alternatives, quitte à payer plus cher.

Contacté par Le360 le président de la Fédération nationale des agences de voyages du Maroc (FNAVM), Mohamed Semlali, assure que de nombreux supporters se sont tournés vers les agences de voyage ces deux derniers jours pour se procurer des billets d’avions pour le Qatar à travers d’autres compagnies aériennes.

«Plusieurs clients nous ont demandé des billets pour le Qatar depuis la qualification du Maroc pour les quarts de finale. En plus des vols spéciaux de RAM il y a une ligne directe Qatar Airways opérée par RAM. Les billets pour cette ligne ont été vendus entre 14.000 et 15.000 dirhams dès la fin du match du Maroc contre l’Espagne. Aujourd’hui, ces billets se sont vendus entre 27.000 et 28.000 dirhams», note-t-il.

Alors que les places disponibles en vols directs sont limitées, des alternatives sont proposées aux supporters à travers des escales via des pays voisins du Qatar comme les Emirats ou l’Arabie saoudite. Des vols «excessivement chers», qui peuvent monter jusqu’à 27.000 dirhams, souligne le président de la FNAVM.

Selon un voyagiste contacté par Le360, ce jeudi 8 décembre 2022, un billet d’avion (aller-retour) au départ de Casablanca, demain 9 décembre et à destination de Doha (arrivée le 10 décembre), avec deux escales en Arabie saoudite à Djeddah et Riyad, coûte environ 23.000 dirhams.

La deuxième alternative moins chère mais avec plus d’heures de vol et d’attente serait de faire escale en Turquie (Casablanca – Istanbul – Doha). Cette option pourrait coûter entre 12.000 et 20.000 dirhams, en fonction des compagnies aériennes empruntées.

Une autre alternative s’offre aux Marocains disposant d’un visa Schengen à travers les pays d’Europe comme la France ou l’Espagne. Un billet d’avion (aller-retour) au départ de Casablanca, demain 9 décembre et à destination de Doha (arrivée le 10 décembre), avec une escale à Madrid coûterait entre 22.000 et 23.000 dirhams, selon le voyagiste consulté par Le360.