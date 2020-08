Image. Le Raja a enfin pu «rapatrier» ses joueurs congolais Malango et Ngoma

Ben Malango et Fabrice Ngoma célébrant un but avec le Raja de Casablanca.

Les deux joueurs congolais du Raja de Casablanca, Ben Malango et Fabrice Ngoma, qui étaient bloqués dans leur pays depuis plus de cinq mois pour cause de Covid-19, ont enfin pu regagner le Maroc. Le Raja et Sellami lancent un ouf de soulagement.

Par Khalid Mesfioui