Enthousiastes, mais surtout fiers, les Marocains du Royaume et d’ailleurs affluent vers Rabat pour accueillir les Lions de l’Atlas, de retour de Qatar pour célébrer leur parcours héroïque et historique à la Coupe du Monde 2022.

© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoEnthousiastes, mais surtout fiers, les Marocains du Royaume et d’ailleurs affluent vers Rabat pour accueillir les Lions de l’Atlas, de retour du Qatar, pour célébrer leur parcours héroïque et historique à la Coupe du monde 2022. Dans la capitale, les préparatifs battent leur plein.

Réputée calme habituellement, la ville de Rabat connaît, ce mardi 20 décembre 2022, une agitation exceptionnelle. Jeunes et aînés, femmes et hommes, ce sont ensemble et par milliers que les Marocains ont mis le cap sur la capitale afin d’accueillir les Lions de l’Atlas. Ces derniers sont devenus des héros nationaux, et plus encore, après l’exploit historique réalisé en terre qatarie en parvenant, pour la première fois de l’histoire du Maroc, de l’Afrique et du monde arabe, à atteindre les demi-finales d'un Mondial.

«Nous sommes très fiers de l’équipe nationale marocaine. Les joueurs ont pu montrer l’étendue de leurs talents en cette Coupe du monde 2022. Je remercie chaleureusement tous les Lions de l’Atlas, ainsi que le staff administratif et technique de la sélection marocaine. Ils nous ont rendus heureux et surtout fiers», indique une jeune femme de Rabat, dans une déclaration pour Le360.

«Aujourd’hui, nous sommes là pour accueillir les Lions de l’Atlas. Ils nous ont rendus fiers. Ils nous ont fait vibrer», ajoute un autre supporter venu de Marrakech pour accueillir les protégés de Walid Regragui.

Ce sera donc une grande fête populaire et un accueil majestueux pour accueillir les champions de cœur de tous les Marocains, Africains et Arabes.

Il convient de rappeler que la sélection nationale a quitté, ce mardi 20 décembre, Doha au Qatar pour rejoindre Rabat après sa participation à la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) couronnée d'une honorable quatrième place. C’est à bord d’un vol direct que les Lions de l’Atlas et leurs accompagnants rejoindront l’aéroport de Rabat-Salé. L’arrivée est prévue à Rabat vers 17h00.

Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé, hier dans un communiqué, que sur hautes instructions royales, l’équipe nationale de football se verra réserver, mardi 20 décembre, un accueil digne de son brillant parcours durant la Coupe du monde Qatar 2022.

Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie a précisé que l’équipe ira ainsi à la rencontre du public, dès son arrivée vers 17h00 à l’aéroport de Rabat-Salé, en passant par l’Avenue Hassan II – Place 16 Novembre – Place Chellah – Place Roi Hussein – Avenue Mohammed V – Place Al Barid- Place Mohammed V – Place 11 Janvier – Avenue Moulay El Hassan – Bab Essoufara, et ce, jusqu’à son arrivée au Palais royal, où Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, honorera l’équipe d’une cérémonie d’accueil et de célébration en reconnaissance à son exploit historique.