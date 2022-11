C3: un choc Barça-Manchester United dès les barrages d'accession aux 8es

Le tirage au sort des barrages d'accession aux 8es de finale de Ligue Europa, lundi, a accouché du plus gros choc possible, avec FC Barcelone-Manchester United, soit un duel entre Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo.

Par Le360sport