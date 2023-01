L'émir Sanusi Lamido Sanusi, khalife de la tariqa tijaniya du Nigéria, et Jamal Eddine El Hani, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat-Agdal, mercredi 4 janvier 2023 à Rabat.

VidéoLe khalife général de la tariqa tijaniya au Nigéria, l'émir Sanusi Lamido Sanusi, effectue une visite à Rabat, ce mercredi 4 janvier 2023, dans le cadre du renforcement des relations maroco-nigérianes.

Mercredi 4 janvier 2023, le khalife de la tariqa tijaniya du Nigéria a rendu visite à Jamal Eddine El Hani, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat-Agdal (Université Mohammed V).

La rencontre était axée sur les moyens de développer le partenariat entre les deux parties, a déclaré le doyen, en soulignant la richesse des liens qui unissent le Maroc et le Nigéria.

De son côté, le khalife de la tariqa tijaniya au Nigéria s’est déclaré heureux de venir une nouvelle fois au Maroc, indiquant que l’objectif de son déplacement portait sur la préparation de sa thèse de doctorat qui a pour thème «Les droits de la femme».

«Je veux m’inspirer de l’expérience du Maroc sur la base du Code de la famille», a-t-il affirmé dans une déclaration pour Le360. Ce chef religieux du Nigéria avait déjà effectué une visite dans le Royaume le 13 mars 2022, lorsqu’il avait entrepris un pèlerinage au mausolée de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, le fondateur et le père spirituel de la confrérie tijaniya inhumé à Fès.

Le Nigéria considère la tariqa tijaniya parmi les plus grandes et les plus séculaires confréries soufies en Afrique. Elle compte de nombreux adeptes sur le continent.