Le Conseil Fédéral des Adeptes de la Tariqa Tijania au Mali (Confenat) a procédé hier, samedi 17 septembre 2022 à Bamako, à l'inauguration de son nouveau siège.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre malien des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mahamadou Koné et de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Mali, Driss Isbayene.

Cette cérémonie a également été marquée par la présence du Président du Confenat, Elhaj Cheikh Thierno Hady Thiam, de personnalités politiques, de leaders religieux et de représentants des autorités locales.

S’exprimant à cette occasion, le ministre malien des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, a salué les actions entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour renforcer davantage les relations séculaires entre le Maroc et le Mali, notamment sur le plan religieux.

Mahamadou Koné a mis en exergue la coopération amicale et fructueuse entre le Royaume du Maroc et le Mali dans le domaine religieux, louant les efforts de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates dans la formation des imams maliens. «Avec l’inauguration du siège du Confenat, qui doit être la chaise (...), c’est la paix qui s’installe et c’est la stabilité qui s’annonce», a-t-il affirmé, mettant l'accent sur le rôle de la Tariqa Tidjaniya qui œuvre dans le sens de la pacification de la République du Mali.

Dans son mot de circonstance, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Mali, a mis en relief la Haute sollicitude dont Amir Al-Mouminine entoure la confrérie Tidjane et le Confenat pour le rôle qu'ils jouent à l’échelon malien qui a permis de mettre en avant l’efficacité, la sagesse et la grande valeur des enseignements de l’Islam médian (malékite), tel qu’appliqué depuis des siècles par la grande majorité des musulmans au Maroc, au Mali et en Afrique de l'Ouest en particulier, et tel qu’a été enseigné aux 500 imams diplômés de l’Institut Mohammed VI des Imams, Mourchidines et Mourchidates de Rabat.

Soulignant les relations ancestrales entre les deux pays, Driss Isbayene, a affirmé que le Maroc soutiendra toujours le Confenat pour que la paix et la cohésion sociale puissent régner au Mali. Pour sa part, le Président du Confenat, Elhaj Cheikh Thierno Hady Thiam a saisi cette occasion pour saluer Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, pour son rôle déterminant dans la conception et l’accompagnement de ce projet fédérateur ambitieux, mettant en avant les liens solides existant entre le Royaume du Maroc et la confrérie tidjane.

Il a également exprimé sa gratitude et ses remerciements à Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, pour l’intérêt accordé au Confenat depuis sa création en 2011.

Hady Thiam a mis en avant à cet égard les liens multiséculaires indéfectibles qui lient le Royaume du Maroc et la République du Mali, rappelant la grande spiritualité tirée du rite malékite, qui prône un Islam tolérant.