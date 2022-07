L'Université de Liverpool est membre du Russell Group qui rassemble les plus grandes universités britanniques actives au niveau de la recherche.

Sur Facebook, l'ambassade du Royaume-Uni au Maroc recommande aux étudiants souhaitant obtenir un visa de déposer leur demande le plus tôt possible.

«Les demandes de visa étudiant prennent actuellement un temps moyen de traitement de cinq semaines. UK Visas and Immigration vous recommande vivement de demander votre visa étudiant le plus tôt possible», a écrit, ce lundi 11 juillet 2022, l'ambassade du Royaume-Uni au Maroc sur Facebook.

«Les visas prioritaires et super-prioritaires (Priority and Super priority visas) ne sont actuellement pas disponibles, vous devez donc postuler en juillet plutôt que d'attendre jusqu'en août -c'est la période de pointe pour les demandes de visa étudiant, il peut donc y avoir des retards dans la réception d'une décision», précise l’ambassade.

L’ambassade a, par ailleurs, invité ceux qui ne savent pas comment postuler à visiter la plateforme dédiée aux procédures de demandes et aux documents requis.

Selon ce site, les demandeurs doivent fournir un document de voyage valide, une confirmation d’admission (Confirmation of Acceptance for Studies), une preuve de ressources financières, un certificat ATAS (Academic Technology Approval Scheme), si besoin est, et une preuve du consentement parental ou d’autre tuteur légal, pour les mineurs.

Le résultat du test de tuberculose et une preuve de maîtrise de la langue anglaise sont aussi requis. Des documents supplémentaires peuvent également être demandés.

Selon l’étude «Comprendre les opportunités et les obstacles pour l'enseignement transnational au Maroc», publiée par le British Council en octobre 2021, le nombre d’étudiants marocains inscrits dans les universités britanniques a plus que doublé entre 2012-2013 et 2019-2020, passant de 425 à 955.