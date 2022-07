Baccalauréat 2022: un taux de réussite de 66,28%

Des candidats aux examens du baccalauréat, lors de la première journée des épreuves, le 20 juin 2022, à Marrakech.

Plus de 231.000 candidats scolarisés de l'enseignement public et privé ont passé avec succès la session normale de l'examen national normalisé du baccalauréat 2022, dont plus de 132.000 filles, a annoncé ce vendredi 1er juillet 2022 le ministère de l'Education nationale.