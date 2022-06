© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Ce lundi 20 juin 2022 marque le début des épreuves du baccalauréat général sur l’ensemble du territoire national. Dans la région Casablanca-Settat, ils sont 117.271 candidats à passer les épreuves de la session ordinaire. Comment ont-ils passé leurs examens? Le360 a recueilli leurs premières impressions. Reportage.

C’est la boule au ventre que les élèves de terminale du lycée Chawki à Casablanca, ont débuté les épreuves du baccalauréat, ce lundi 20 juin 2022, à 8h00. Et ce sont les candidats de la filière des sciences expérimentales qui ont ouvert le bal de ces examens finaux, qui se déroulent durant trois jours, jusqu’au mercredi 22 juin.

Approchés par Le360, certains lycéens ont qualifié cette première épreuve de facile et accessible, tandis que pour d’autres, la réelle difficulté a résidé dans la formulation des questions et dans le temps imparti qu'ils ont estimé trop court.

Et à l’instar des années précédentes, nombreuses sont les mamans qui ont accompagné leurs adolescents, pour leur apporter un soutien moral, et les aider à décompresser avant le début de ces épreuves.

Rappelons que le lycée Chawki fait partie des 13 centres d’examens sélectionnés par la direction provinciale de l’éducation et de la formation Casa-Anfa. Ainsi, ils sont plus de 5.205 candidats issus des établissements publics et privés à passer les épreuves du baccalauréat général, et près de 1.000 inscrits pour le baccalauréat libre.

Cette année, c’est par les sciences physiques que les épreuves du baccalauréat ont débuté. Il est rappelé que les examens concernant le pôle scientifique, technique et professionnel sont prévus les 20, 21 et 22 juin. Pour ce qui est des filières littéraires et de l’enseignement originel, les épreuves auront lieu les 23 et 24 juin.