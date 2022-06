© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Ce lundi 20 juin, début des épreuves du baccalauréat général sur l’ensemble du territoire national. Dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), 50.175 candidats passent les épreuves de la session normale, qui s’achève le mercredi 22 juin. Reportage au lycée Sidi Driss à Tanger.

Les élèves de terminale du lycée Sidi Driss à Tanger ont débuté les épreuves du baccalauréat, ce lundi 20 juin 2022, à 8h00 du matin.

Et comme l’a constaté Le360, ce sont les candidats à la filière des sciences expérimentales qui ont débuté ces examens finaux, qui se dérouleront sur trois jours, jusqu’au mercredi 22 juin 2022.

«En présence de deux surveillants, deux étudiants et d’un observateur désigné par la direction de l’éducation et de la formation, nous entamons l’ouverture des enveloppes contenant les épreuves de l’examen du baccalauréat. Par la suite, les deux étudiants procèdent à la signature du PV. Enfin, nous nous assurons de la conformité des sujets d’examens», déclare Abderrachid Al Mahdali, directeur du lycée Sidi Driss, interrogé par Le360.

Les candidats inscrits dans les branches scientifiques et techniques dans la région TTA sont au nombre de 27.351 (54,51%), tandis que les branches littéraires et l’enseignement originel comptent 22.824 candidats (45,49%).

L’Académie régionale de l’éducation et la formation (AREF) a auparavant indiqué que le nombre de candidats inscrits dans les branches professionnelles est passé à 677 cette année, répartis sur 7 filières, en plus de 4.839 candidats inscrits dans les sections internationales du baccalauréat et les filières «sports-études».

Elle a également fait savoir que toutes les directions provinciales de l’Education nationale veillaient à adapter les conditions de déroulement et de correction des examens pour les 76 candidats en situation de handicap.

En outre, l’AREF a souligné avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer les conditions favorables au bon déroulement de ces épreuves, dans le contexte actuel marqué par la pandémie du coronavirus, indiquant que 21 personnes sont mobilisées pour l’impression et la reproduction des examens, 9.251 sont chargées de la surveillance et 2.810 des corrections.

A cette occasion, l'AREF a appelé les candidats à prendre conscience de l'importance de cette échéance, leur souhaitant de réussir leurs examens.

Cette année, c’est par les sciences physiques que les épreuves du baccalauréat ont débuté. En ce qui concerne les filières littéraires et celles de l’enseignement originel, les épreuves auront lieu les jeudi 23 et vendredi 24 juin.