© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Ce lundi 20 juin 2022, les épreuves du baccalauréat général débutent sur l’ensemble du territoire national. Dans la région Casablanca-Settat, en tout, 117.271 candidats passent les épreuves de la session ordinaire, qui s’achève le mercredi 22 juin. Ambiance au lycée Chawki à Casablanca.

Dès 8h00 au matin de ce lundi 20 juin 2022, près de 462 candidats ont pris place à l’intérieur du centre des examens du lycée Chawki, à Casablanca, comme l’a constaté Le360.

Ce sont les candidats de la filière des sciences expérimentales qui ont débuté ces examens finaux, qui se dérouleront sur trois jours, jusqu’au mercredi 22 juin 2022.

«Nous sommes aujourd’hui au lycée Chawki, qui fait partie des 13 centres d’examens sélectionnés par la direction provinciale de l’Education et de la Formation Casa-Anfa. Ainsi pour cette année, ils sont plus de 5.200 candidats issus des établissements publics et privés à passer les épreuves du baccalauréat général, et près de 1.000 inscrits pour le baccalauréat libre», détaille Bouchra Aaraf, directrice provinciale de l’éducation et de la formation, interrogée par Le360.

Les candidats à besoins spécifiques bénéficient de procédures d’adaptation des examens. Leur nombre est en hausse, avec 173 candidats, contre 123 lors de la session de 2021. De même, cette session est marquée par la généralisation des procédures d’adaptation des examens dans les huit branches que compte l'examen du baccalauréat.

Une totalité de 18.806 enseignants sont mobilisés pour surveiller les examens et 8.600 cadres sont chargés de l'opération de correction des épreuves, en plus de 77 centres de corrections affectés dans les différentes directions provinciale de la région, précise un communique de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF).

A cette occasion, l'AREF a appelé les candidats à prendre conscience de l'importance de cette échéance, leur souhaitant de réussir leurs examens.

Cette année, c’est par les sciences physiques que les épreuves du baccalauréat ont débuté. En ce qui concerne les filières littéraires et celles de l’enseignement originel, les épreuves auront lieu les jeudi 23 et vendredi 24 juin.