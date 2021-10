Vidéos. Berkane: voici comment fonctionne le dessalement à l'énergie solaire des eaux souterraines

Le Dr Khalil Kassmi (au centre), superviseur du projet portant sur le dessalement solaire des eaux souterraines à Berkane vérifie, avec deux membres de son équipe, l'état de l'eau distillée produite par cette nouvelle installation.

Une équipe de chercheurs marocains, en partenariat avec des ingénieurs allemands, a mis au point un système fonctionnant à l'énergie solaire thermique et photovoltaïque, dans le but de dessaler et de purifier les eaux souterraines, dans la commune rurale de Boughriba (province de Berkane).

Interrogé par Le360, le Dr Khalil Kassmi, superviseur de ce projet et coordinateur du Laboratoire électromagnétisme, traitement de signal et énergies renouvelables (Letser), qui dépend de l’université Mohammed 1er d’Oujda, a expliqué que ce nouveau système pourrait être utilisé pour filtrer et produire de l'eau potable à l'aide de l'énergie solaire et photovoltaïque. Ce projet a été mis en œuvre dans la commune rurale de Boughriba, dans la province de Berkane. Il s’agit d’une localité qui souffre d'une forte salinité dans ses eaux de puits, a indiqué le responsable de ce projet, tout en expliquant que cette installation de dessalement a été conçue grâce à la participation de doctorants de l’Université Mohammed 1er d’Oujda et d'ingénieurs de l'Institut de l'énergie solaire en Allemagne. Par ailleurs, le Dr Khalil Kassmi a souligné que ce système, testé depuis le 1er septembre, a permis de produire environ 120 litres d'eau potable par jour pour les familles qui résident au Douar El Hamri. "30 à 40 % de la production d'eau potable est réalisée par l'énergie solaire thermique et 60 à 70 % par le solaire photovoltaïque", a-t-il détaillé. Près de 12,48 millions de dirhams pour la station de dessalement à El Guerguerat Les chercheurs fournissent en ce moment même d'importants efforts afin d'améliorer le fonctionnement de cette installation, afin d’élever sa production à 200 litres d'eau potable par jour, a affirmé le Dr Khalil Kassmi, tout en précisant que cette eau distillée contenait une faible teneur en sel, l'ordre de 0,037 gramme seulement par litre.

Par Mohammed Chellay