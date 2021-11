Guillaume Gomez, représentant personnel du président de la République française pour la gastronomie et l’alimentation.

La première édition du concours international des "Jeunes talents Escoffier" a été organisée du 27 au 31 octobre 2021 à Tanger, en présence d'un parterre de professionnels de la restauration, notamment le représentant personnel du président de la République française pour la gastronomie et l’alimentation, Guillaume Gomez.

Approché par Le360, Guillaume Gomez, le représentant personnel du président de la République française pour la gastronomie et l’alimentation, a indiqué que la cuisine marocaine a su conserver son originalité et ses spécificités culturelles uniques.

Le représentant personnel d’Emmanuel Macron au service de la gastronomie française à l’international a, par ailleurs, fait part de sa joie d’être au Maroc, particulièrement à Tanger, pour encourager les chefs marocains à présenter leur culture culinaire, précisant que la cuisine marocaine est très célèbre en France.

"La cuisine marocaine est connue, reconnue et appréciée en France. Les Français et les Marocains travaillent ensemble depuis plusieurs années. Moi, j’ai une histoire personnelle qui fait que je la connais très bien. Je me régale", a-t-il indiqué.

"Il faut que les chefs marocains soient fiers de leur cuisine et de leur terroir. Ils ont une belle gastronomie qu’ils doivent maîtriser et exporter", a-t-il ajouté.