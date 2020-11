© Copyright : DR

La campagne de vaccination contre le Covid-19 devrait démarrer à la mi-décembre. Le professeur anesthésiste et réanimateur Said Moutawakil, membre du Comité scientifique et technique répond aux questions de le360 à ce sujet.

Le vaccin est une des ripostes contre le Covid-19. Où en est le Maroc?

Cette pandémie a eu des conséquences graves sur la santé des marocains. Jusqu’à présent, il n y a aucun traitement efficace scientifiquement prouvé. L’épidémie est toujours là. Qu’est ce qui nous reste donc pour la contrôler? Faute de traitement, on peut se rabattre sur les mesures barrières et j’insiste beaucoup sur le lavage des mains jusqu’à une centaine de fois par jour ainsi que sur la distanciation physique.

Dés que le génome a été identifié, les chercheurs du monde entier ont commencé à développer des vaccins (140 vaccins en développement) dont 11 qui sont passés en phase 3, une phase avancée. Parmi ces onze vaccins, il y en a qui ont montré des signes probants d’efficacité. C’est le cas du vaccin de l'entreprise Pfizer par exemple qui a annoncé quelle a atteint 95% d’efficacité.

Quels sont les vaccins testés au Maroc?

Le Maroc a choisi deux vaccins pour l’instant. Il y a le vaccin chinois: de nature sûre. C’est un vaccin réalisé à travers un processus de virus inactivé: et il est injecté à des citoyens qui ne sont pas malades pour les protéger. Nous espérons que l’immunité sera durable et que cela va freiner la propagation de la maladie au sein de la population. Sachez que l’humanité a fait disparaître plusieurs maladies dont la polio. Le vaccin reste un espoir, et un espoir de grande qualité.

Le vaccin qui sera administré au Maroc, c’est bien Sinopharm?

Oui exactement. La particularité avec ce vaccin chinois, c’est qu'il est à un stade avancé et sera disponible au Maroc vers la mi-décembre. On a annoncé l’acquisition de 10 millions de doses sachant que nous allons administrer deux doses pour chaque personne et il y aura probablement une production locale en partenariat avec la Chine et qui sera destinée au Maroc et aux pays africains.

Ce vaccin de Sinopharm est à ne pas confondre avec l’autre vaccin chinois Sinovac. Sinopharm, c’est le premier vaccin qui sera administré aux Marocains et le Maroc fait partie des premiers pays qui ont acquis ce vaccin et qui va l’administrer comme cela a été annoncé par les autorités gouvernementales à partir du mois de décembre.

Les enfants ne sont pas concernés par cette campagne de vaccination. Pourquoi?

Dans un premier temps, les enfants ne sont effectivement pas concernés pour deux raisons. Premièrement, les essais du vaccin ne peuvent pas se faire sur des enfants, et, deuxièmement, quand les enfants tombent malades ils ne présentent pas des cas graves.

Quels seraient les effets secondaires de ce vaccin qui sera administré au Maroc?

Ce sont des effets secondaires mineurs. Ce sont les mêmes qu’on retrouve dans d'autres vaccins contre la rougeole ou la dyphtérie: des petites douleurs dans les points d’injection, une inflammation, une rougeur, de la fièvre qui disparaît le lendemain ou le surlendemain. La première injection et la deuxième ont un intervalle de 21 jours et pendant toute cette période, les malades vont être observés et pistés durant au moins 6 mois. Nous allons guetter tout symptôme qui va apparaître après la vaccination

Quel est votre réaction à la rumeur qui dit que la vaccination serait obligatoire contre le Covid-19?

La vaccination doit respecter un certain nombre d’impératifs mondialement connus. Parmi ces impératifs, on retrouve la notion de consentement éclairé. Cela signifie que si je vous propose ce vaccin, il faut que vous soyez d’accord. Mais, pour que vous soyiez d’accord, je dois vous expliquer ce qu’est ce vaccin, à quoi il va servir et quels sont les effets secondaires qui peuvent se manifester. Et je vous éclaire sur tout le processus.

L’idée, c’est d’avoir votre consentement. C’est à moi de vous persuader à propos des élèments scientifiques, valables, transparents et dans ce cas-là, vous allez sans doute y adhérer. Personne ne va vous obliger, mais vous avez l’obligation de vous protéger. C’est une obligation morale. Si vous ne voulez pas vous protéger, très bien, c’est votre droit mais vous allez risquer d’avoir la maladie.

Le vaccin du Covid-19 sera-t-il gratuit?

Très certainement. Le vaccin sera gratuit, du moins pour les personnes démunies.

Le Comité scientifique et technique du suivi du Covid-19, c'est quoi au juste?

Selon l’OMS, chaque pays a l’obligation d’avoir un comité scientifique et technique auprés du ministère de la Santé. Ce comité est consultatif. Il est formé de plusieurs spécialistes: de pneumologues, d'infectiologues, de directeurs de laboratoires d’analyses biologiques, de biologistes.

Il est formé aussi de plusieurs épidémiologistes. C’est un comité qui est multidisciplinaire et regroupe plus d’une vingtaine de personnes. Ces spécialistes ont pour mission de donner des réponses aux questions posées soit par le ministère de la Santé soit par les membres du gouvernement concernant la situation liée à l'évolution de l’épidémie du Covid-19 ainsi que les moyens de riposte.

*Interview réalisée le 15 novembre 2020.