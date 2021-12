© Copyright : Fondation Heinrich-Böll - Rabat

«L’écologie c’est pas du luxe»... Une nouvelle série de podcasts de la Fondation Heinrich-Böll Rabat sera diffusée dès le vendredi 10 décembre, sur plusieurs réseaux sociaux. Le but? Créer un débat autour de questions environnementales telles que la gestion des déchets et la transition énergétique au Maroc.

Déclinée sur dix épisodes, la nouvelle série de podcasts L’écologie, c’est pas du luxe est produite par la Fondation Heinrich-Böll Rabat, en deux langues, français et darija. Objectif annoncé: ouvrir la voie aux débats sur les enjeux écologiques au Maroc. Avec une diffusion à un rythme hebdomadaire, et un premier épisode diffusé dès demain, la série sera visible sur plusieurs réseaux sociaux: Facebook, Instagram, YouTube, mais aussi sur des plateformes de distribution audio, comme SoundCloud et Spotify.

Interrogé par Le360, Soufyane Fares, chargé de projets concernant l'écologie dans cette ONG allemande, explique que «les autres objectifs de cette nouvelle série sont d’informer, de sensibiliser et de vulgariser les acquis et les problématiques environnementales que connaît le pays».

La Fondation Heinrich Böll (HBS) dans laquelle il travaille est une fondation allemande à but non lucratif affiliée au parti vert allemand, qui a pour mission l’éducation civique et politique. HBS promeut un développement démocratique et durable, et défend les valeurs des droits humains, de l’égalité entre hommes et femmes, et une vision globale de la protection de l’environnement.

Les trois principaux champs d'action de l'ONG allemande au Maroc sont l’écologie et la durabilité, la démocratie et la participation politique, ainsi que la migration. C'est pourquoi l'ONG, qui oeuvre dans notre pays depuis 2014, entend, avec cette série de podcasts, lancer un nouveau concept, original et instructif. Il est ainsi question de traiter une problématique par épisode, en présentant les solutions préconisées par les spécialistes, le tout, dans une langue simple et abordable, tout en donnant la parole aux citoyens, aux experts et aux acteurs du changement.

Selon Soufyane Fares, «la série de podcasts L’écologie, c’est pas du luxe, traitera 5 sujets différents, qui restent tout de même même liés l’un à l’autre puisqu’ils concernent l’environnement: la gestion des déchets, l’agriculture, la transition énergétique, le développement urbain et la place de l’écologie au Maroc».