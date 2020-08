© Copyright : Le360

A Tanger, les propriétaires de librairies-papeteries se disent prêts à accueillir la prochaine rentrée scolaire et garantissent la disponibilité des livres et des manuels au programme de cette année, en n'oubliant pas de tenir compte des mesures de restriction sanitaire liées au Covid-19. Reportage.

La rentrée scolaire qui débutera bientôt, le 7 septembre, dans des conditions difficiles pour cause de coronavirus, a exigé des professionnels de la vente des livres, manuels et fournitures scolaires de prendre des dispositions exceptionnelles.

Interrogés par Le360, nombre d’entre eux affirment avoir entamé très tôt les préparatifs pour la prochaine rentrée. Aujourd’hui, nous affirme-t-on, plus de 70% des manuels sont disponibles, aussi bien pour l’enseignement en présentiel qu’à distance.

Malgré ces préparatif, certains avouent être toujours dans le flou et ne pas savoir exactement comment la prochaine rentrée va se dérouler.

C’est le cas de Othmane Laâbi, pour lequel l’annonce du ministère de l’Education nationale n’a pas permis de savoir précisément quel serait le modèle pédagogique d’enseignement adopté.

«Nous avons garanti un stock de livres et de manuels scolaires, bien que nous croulions sous les dettes. Mais nous ne ne savons pas si nous allons pouvoir écouler notre marchandise. Car l’annonce du ministère de la santé n’a rien apporté de précis», déclare-t-il, en estimant que les propriétaires de librairies-papeteries courent «un grand danger» et risquent la banqueroute.

Selon notre interlocuteur, le prix des fournitures scolaires a connu une hausse entre 7 et 10%. Mais le plus grand problème auquel sont confrontés les libraires sont «les changements continuels» des manuels et des livres scolaires: «cela nous cause un grand manque à gagner et fait qu'un grand nombre de notre marchandise ne soit plus utilisable», regrette-t-il.

Ces commerçants affirment suivre à la lettre les consignes sanitaires, dont le port du masque et le respect des gestes barrières, en attendant leurs premiers clients.