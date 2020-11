© Copyright : adil gadrouz

Dans un contexte marqué par la recrudescence des contaminations à Casablanca, la population semble se lasser de la protection la plus élémentaire, la bavette. Dans les rues, les souks et les transports en commun, le masque est absent, ou mal porté, comme en attestent ces images filmées par Le360.

Malgré les mesures restrictives et le couvre-feu nocturne, Casablanca enregistre jour après jour des records de cas positifs au Covid-19.

Dans les rues de la ville, les marchés et les transports en commun, la plupart des citoyens semblent s’être lassés d’un des moyens les plus importants pour se protéger et freiner la propagation du virus: le masque sanitaire.

Porté au niveau du menton, placé commme un brassard autour du bras, voire complètement absent... Ces comportements irresponsables mettent en danger la santé de l’ensemble des concitoyens, et participent à répandre le virus dans la ville.

Interrogé sur le non-respect du port du masque, un commerçant du souk de Derb Ghallef répond, hors caméra: «les gens ne supportent plus le masque. Quelques personnes portent encore le masque, mais la plupart des commerçants n’arrivent pas à travailler avec la bavette, ça nous étouffe».

Certains avouent porter la bavette, par peur de se voir infliger une amende, oubliant que le port du masque est d’abord un moyen de se protéger et de protéger les autres.

Il serait utile de rappeler que la métropole enregistre entre 1.300 et 1.800 cas positifs par jour, ce qui représente plus du tiers des nouvelles contaminations dans le Royaume.

Avec des structures de santé qui arrivent à saturation, et sans un comportement responsable des citoyens, Casablanca se dirige tout droit vers une catastrophe.