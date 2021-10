© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

L’année scolaire 2021-2022 a démarré officiellement ce vendredi 1er octobre 2021. En ville, comme à la campagne, la rentrée scolaire s’est déroulée dans une belle ambiance. Reportage dans une école d'une zone rurale de Oujda.

Elèves comme parents étaient heureux de retrouver le chemin de l’école pour entamer une nouvelle année d’apprentissage, en présentiel, dans ce contexte de pandémie du Covid-19.

Dans l'école Jamaâ Al Imam, à Oujda dans l’Oriental, où s’est rendue une caméra dépêchée par Le360, ce sont 385 élèves, filles et garçons, qui ont été accueillis.

Souad Al Abdlawi, directrice de cette école déclare pour Le360 que les préparatifs se sont déroulés, cette année, dans un contexte très difficile. «Il fallait mettre en place le dispositif sanitaire pour éviter la propagation du Covid-19 dans le milieu scolaire. Assurer la signalétique pour garantir la distanciation physique, et la stérilisation».

A son tour, Jamal Kamkami, chef du service des affaires juridiques, de la communication et des partenariats de la direction régionale de l'éducation à Oujda, a confirmé dans un communiqué que la rentrée scolaire a été précédée cette année de plusieurs mesures dont la plus importante reste la campagne de vaccination des collégiens et des lycéens âgés de 12 à 17 ans.