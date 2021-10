Jour J pour la rentrée des classes. Ce vendredi 1er octobre, les établissements scolaires reprennent du service, et à Casablanca, les bus scolaires se sont remis à rouler. Une bonne ambiance de reprise, et la couleur jaune de ces véhicules qui sillonnent les rues et les boulevards de la métropole a mis les Casablancais de bonne humeur. Les images.