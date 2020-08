Vidéo. Rabat, Ville Lumière, renforce ses structures de base par deux importantes trémies

Rabat se prépare à inaugurer deux nouvelles et importantes trémies, l'une sur la place Bab El Had (centre) et l'autre sur l'intersection menant, à la sortie de la ville, à Témara, à Casablanca et à la nouvelle gare routière, a constaté ce samedi 1er août une équipe de Le360. Reportage.

Les travaux de ces deux importants projets, commencés il y a seulement trois mois, ont été réalisés par la Société Rabat Aménagement sous la supervision de la wilaya et du ministère de l'Intérieur. Rabat compte jusqu'à présent un total de quatorze trémies, à savoir des tunnels courts permettant à une voie de circulation de passer sous une autre. Outre les deux nouvelles trémies du Complexe sportif Moulay Abdellah et de la place Bab El Had, les autorités de la ville ont entrepris des travaux de réaménagement et de réhabilitation de la place et du boulevard Bab El Alou, lieux de circulation majeurs de la célèbre médina de la capitale. Vidéo. Avec la construction de trois nouveaux tunnels, voici comment Rabat renforce ses infrastructures Plusieurs témoignages recueillis par Le360 ont salué les efforts de la wilaya pour faire de Rabat une véritable Ville Lumière, capitale de la culture. Sous l'impulsion du roi Mohammed VI, Rabat est en passe de devenir le symbole de la culture marocaine.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini