© Copyright : le360

Le wali de Rabat, Mohamed Yacoubi, vient de donner son accord pour l'ouverture de la première clinique privée dédiée aux malades du Covid-19, une unité qui va renforcer les infrastructures médicales de lutte contre la pandémie.

Cet établissement a été mis à la disposition des autorités et les patients du Covid-19 par l'Association des cliniques privées du Maroc, a affirmé dans une déclaration pour le360 le vice-président de cette association, le docteur Mohamed Zidouh.

Cette clinique, nommée "Du regard et de la silhouette", est dotée de 30 lits ainsi que d'un personnel médical spécialisé. Cet établissement hospitalier est situé dans le quartier Hassan de Rabat.

"L'association des cliniques privées est disposée à mobiliser tous ses établissements au service de l'Etat, sans contrepartie", a ajouté le chirurgien Mohamed Zidouh, qui a exprimé à cette occasion son souhait de voir les ministères de la Santé et de l'Intérieur "généraliser le dépistage à une grande échelle".

"Il faut", selon ce médecin, "dépister largement et prioritairement dans les grands lieux de rassemblement, tels que les zones industrielles et les établissements scolaires et universitaires". "Il faut briser la chaine de contamination", a-t-il conclu.