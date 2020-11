© Copyright : khalil Essalak

Le cancer du sein touche un tiers des femmes dans le monde, selon l'OMS. En l'absence de statistiques sur cette maladie au Maroc, médecins et ONG multiplient les campagnes de sensibilisation. Chirurgienne et cancérologue, la Dr Rajae Aghzadi en a longuement parlé avec Le360. Interview.

Un conseil vital, d'abord: cancérologue, chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein, la docteure Rajae Aghzadi, qui est aussi présidente de l’association «Cœur de femmes» appelle à effectuer le dépistage de ce type de cancer dès la quarantaine entamée. C'est avec ce message que la spécialiste a abordé cette interview, au cours de laquelle elle entend sensibiliser sur ce problème de santé publique, qui touche aujourd'hui une femme sur trois, selon des données de l'OMS.

Le cancer du sein en effraie beaucoup, et c'est en effet aujourd'hui devenu une coutume: en octobre, mois qui vient de s'achever, une «vague rose» envahit les réseaux sociaux, un moyen efficace de sensibiliser, au cours d'une opération devenue annuelle, à la lutte contre le cancer du sein.

En cette année 2020, à cause de la pandémie, les actions de sensibilisations n’ont pu avoir lieu sur le terrain. Médecins et membres d'ONG qui s’activent dans la lutte contre cette maladie ont mis davantage l'accent sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, la Dr Aghzadi se veut rassurante, et souligne qu’il ne faut pas avoir peur du cancer du sein, car le taux de guérison augmente au fil des ans, surtout si le diagnostic est précoce, dès les premiers stades de la maladie.

«Avec l’évolution de la médecine et de la technologie, les femmes guérissent rapidement du cancer du sein à condition bien entendu qu’elles ne tardent pas à se faire traiter», confie cette chirurgienne.

Et l’ablation du sein, ou mastectomie? «Il ne faut pas en avoir peur non plus, aujourd’hui la chirurgie esthétique permet de retrouver l’aspect du sein tel qu’il était avant l’opération», ajoute t-elle.

La présidente de l’association «Cœur de femmes» insiste, par ailleurs, sur la prévention contre ce type de cancer, en adoptant un mode de vie sain et en optant pour un régime alimentaire équilibré.