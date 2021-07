© Copyright : Le360

A Laâyoune, chaque dimanche, vendeurs et intermédiaires investissent l’une des principales places de la ville pour y exposer leurs véhicules. Des centaines d’acheteurs issus de l'ensemble des Provinces du Sud, et même de Mauritanie, y affluent pour faire de bonnes affaires. Reportage.

A l’approche de l'Aïd Al-Adha, le souk hebdomadaire des voitures d’occasion de Laâyoune connait un dynamisme sans précédent, a pu constater sur place Le360. Ce dimanche, près de 1.000 véhicules en tout genre sont exposés sur l’une des principales places de la capitale des Provinces du Sud, prêts à trouver preneur parmi les nombreux acheteurs présents.

«Il y a une grande affluence aujourd’hui, Dieu merci. Les gens viennent de Smara, Boujdour, Tan Tan, Dakhla, Tarfaya, et même de Mauritanie, pour trouver la voiture qui leur convient», indique Abdeslam Lkriti, vendeur de voitures d’occasion, dans une déclaration pour Le360.

«Je suis venu à ce souk car on y trouve un grand choix de voitures, et toutes les conditions sont réunies pour réaliser de bonnes affaires», témoigne Mbarek, un client à la recherche d’un véhicule en bon état, en prévision d’un long voyage à la veille de l’Aïd.

Bien organisé et structuré, ce souk hebdomadaire s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les Sahraouis en quête de véhicules fiables. Parmi les catégories de voitures proposées à la vente, les 4x4, pick-ups et autres SUV ont les faveurs des acheteurs. Leur capacité à évoluer sans contraintes à travers le désert, et à franchir les terrains les plus difficiles, est très appréciée.

«Les véhicules à quatre roues motrices sont indispensables chez nous. On s’en sert pour transporter le bétail, acheminer la marchandise, labourer le sol, franchir les dunes et les oueds, voyager pour rendre visite à nos proches,… Les 4x4 sont présents en abondance sur ce marché car ils sont très demandés», confie Mohamed Salem, un autre vendeur de voitures.