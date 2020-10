© Copyright : Le360

Alors que les propriétaires de calèches à Marrakech ont perdu leur unique source de revenus, leurs chevaux souffrent également de malnutrition. Raison pour laquelle une nouvelle opération de distribution d'aliments de bétail a eu lieu le week-end. Reportage.

C'est la quatrième opération du genre depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire en mars dernier. Une nouvelle opération de distribution d'aliments au profit des chevaux de calèches s'est déroulée le week-end dernier, sous la supervision du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou. La gestion de cette opération a été confiée à la SPANA, société protectrice des animaux et de la nature, pour son expertise en la matière.

Interrogé par Le360, Dr Hassan Lamrini, vétérinaire en chef du centre, affirme que l'état de la santé des chevaux s'est dégradé ces derniers mois.

“Il faut rappeler que les trois premières opérations se sont étalées durant toute la période du confinement. Pour cette dernière opération, la SPANA a été sollicitée par la Wilaya de Marrakech pour prendre en charge la distribution de 84 tonnes, soit quelque 23 sacs par calèche”, explique-t-il.

Pour les détails, la première opération a eu lieu en avril dernier. Au total 71 tonnes d'aliments ont été distribués en faveur de 406 chevaux.

148 chevaux de calèches ont bénéficié de la seconde opération, qui s'est déroulée en août dernier. Un peu plus de 40 tonnes ont été distribuées. Et enfin, la troisième opération a concerné 446 chevaux, qui ont reçu plus de 11 tonnes en septembre dernier.

Ce programme de soutien alimentaire a beaucoup été apprécié par les propriétaires de calèches. “Ces sacs vont nous permettre de nourrir nos chevaux pendant un mois et demi, c’est une bonne initiative pour que les animaux soient en bonne santé”, affirme l'un des cochers.