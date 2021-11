Vidéo. Khénifra: des kiosques en bois remplacent les abris pour visiteurs en plastique à Aguelmam Azegza

A Aguelmam Azegza, le lac naturel situé à l'est de la ville de Khénifra, l'INDH a financé, en partie, la construction de kiosques en bois pour remplacer les petits snacks de fortune et leurs toits en plastique ou en tôles.

Les propriétaires des abris de restauration situées à proximité du lac naturel d’Aguelmam Azegza poussent un ouf de soulagement. Leurs locaux de fortune avec des toits en plastique ou en tôles viennent d’être remplacées par des échoppes inspirées des tentes amazighs construites avec des matériaux naturels et résistants à l'instar de la pierre et des planches en bois. Le projet a été développé par l’Initiative nationale du développement humain (INDH) qui l'a également financé en partie à hauteur de 2 millions de dirhams. Vidéo. A Khénifra, des paysages féériques après les dernières chutes de neige «Un total de 238 kiosques ont été construits à Oum Rabii et Aguelmam Azegza avec un budget de 12 millions de dirhams, dont 2 millions de dirhams financés par l’INDH», déclare Qassem Ben Yahya, chef de division de l’action sociale à la province de Khénifra. De son côté, Abderrahmane Bouziane, président de la coopérative bénéficiaire de ces nouveaux locaux à Aguelmam Azegza fait part de la satisfaction des propriétaires de ces restaurants, suite à l’installation de ces "tentes", qui attendent toujours néanmoins d’être raccordés en eau et en électricité.

Par Ahmed Echakoury