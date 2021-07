© Copyright : le360

Des caméras de surveillance reliées à une salle de contrôle permettent de rendre compte de n'importe quel incident dans la trémie des Almohades, ouverte à la circulation le 26 juin 2021. Les explications de Driss Moulay Rachid, directeur général de la SDL Casa-Aménagement.

La trémie des Almohades, à Casablanca, est opérationnelle depuis le 26 juin dernier. Pour vérifier le bon fonctionnement des équipements, surveiller l’état de la circulation et intervenir en cas d’incident, le maître d’ouvrage Casa-Aménagement y a installé plus de 80 caméras de surveillance.

Les images sont transmises à la salle de contrôle, sise à proximité du service des mines, sur l’Avenue des FAR.

Interrogé par Le360, Driss Moulay Rachid, directeur général de Casa-Aménagement, a répondu aux inquiétudes des usagers, notamment sur les risques d'inondations, qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. «Il y a des pompes et un collector des eaux pluviales. Tout a été pensé et conçu pour que l’évacuation des eaux pluviales se déroule dans des conditions optimales», a-t-il assuré.

Les caméras de surveillance permettent de rendre compte de tous les incidents à l’intérieur de la trémie: incendie, accidents... Et d'affecter les équipes d'intervention spécialisées, selon les cas.

La trémie des Almohades, construite sur 2,2 km dont 1,8 km complètement en sous-terrain, est équipée de 36 ventilateurs avec capteurs de pollution pour garantir une aération optimale.

Ce plus grand tunnel du Maroc, au budget de près d’un milliard de dirhams, est fermé entre 23h00 et 6h00 du matin. Driss Moulay Rachid explique que la circulation étant moins dense la nuit, les usagers de la trémie seraient tentés par les excès de vitesse et des accidents pourraient donc survenir. «Les autorités ont décidé de fermer la trémie à la circulation à ces heures-ci», précise le responsable.