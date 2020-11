© Copyright : le360

Ifrane avait rendez-vous, ce vendredi 27 novembre, avec les premières chutes de neige de la saison. La ville, surnommée la «Petite Suisse marocaine» pour sa propreté, s’est drapée de blanc, au grand bonheur de ses habitants et visiteurs. Les images.

La ville s’est trouvée tout d'un coup revêtue d'un immense tapis blanc après les premières chutes de neige de vendredi.

Ces chutes de neige, accompagnées d’une importante baisse de température, n’ont pas découragé les amoureux de cette belle ville de faire le voyage jusqu'à elle. C’est le cas de Mohamed qui exprime devant Le360 sa joie de s’être rendu à Ifrane.

«Avec le coronavirus et le confinement, il n’y a pas meilleur endroit pour oublier les moments difficiles de cette crise sanitaire. J’ai emmené ma famille et mes jeunes frères pour qu’ils oublient un peu les tracas journaliers et le stress des études», déclare-t-il.

Younes, un autre visiteur rencontré sur place, estime que la neige «constitue le charme de cette petite ville». «Dès que nous avons entendu parler des chutes de neige, nous avons décidé de venir pour apprécier ce beau décor naturel.»

Pour autant, ces premières chutes de neige, qui n’étaient pas si importantes, ont causé des perturbations du trafic routier et la fermeture de quelques routes et passages vers la ville, comme nous l’explique Younes Meskine, directeur provincial du ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau.

Et ce responsable de souligner que, grâce à l’intervention des services concernés, la circulation a été rétablie et la fluidité du transport maintenue.