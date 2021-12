© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

Longtemps délaissée, dans un piteux état, la tristement célèbre route de Ouislane dans la région Fès-Meknes, a été réhabilitée. Les travaux de mise à niveau de cette importante voie menant vers Fès ont pris fin. Les images.

Plus large, plus sécurisée et débarrassée de ses nombreux cratères et nids de poule, la route de Ouislane, dans la zone urbaine de Fès, entre les quartiers de Sidi Ibrahim et Bab Fattouh, est désormais nettement plus praticable. Les travaux de réaménagement de cette route très fréquentée auront duré 12 mois, et entrent dans le cadre d’un grand programme de réhabilitation des infrastructures routières de Fès et de sa région, qui vise à renforcer la fluidité de circulation aux entrées et sorties de la capitale spirituelle du Royaume.

Dans une déclaration pour Le360, Abdeslam Bakkali, maire de Fès, a rappelé que la route de Ouislane était auparavant dans un état déplorable, mais grâce aux efforts de tous les partenaires de la ville, la route a été mise à niveau. Aujourd’hui, elle est ouverte aux automobilistes qui peuvent l’emprunter en toute sécurité. «Elle ne mérite plus son surnom de route de la mort», a estimé Abdeslam Bakkali.

Le maire a indiqué que les travaux sur la route étaient désormais achevés et qu’il ne restait plus qu’à installer l’éclairage public, ce qui sera très prochainement effectué. De plus, a-t-il indiqué, le projet de réhabilitation de cette route se poursuivra jusqu’à Bab Jdid, pour doter Fès d’une grande rocade qui aura un impact très positif sur la vie des automobilistes et des riverains.

Pour leur part, les automobilistes interrogés sur place par Le360 ont salué le nouveau look de la route et exprimé leur soulagement suite à sa réhabilitation, après avoir quotidiennement souffert de graves embouteillages, en particulier aux heures de pointe, et des nombreux accidents de la circulation, souvent mortels, qu'elle a provoqués dans le passé.