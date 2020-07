© Copyright : Courtesy El Pais.

Bloquées pendant des mois dans le sud de l’Espagne, des milliers de travailleuses marocaines à Huelva commencent peu à peu à regagner le Royaume. Leur joie est immense. Aperçu, dans cette vidéo tournée par la version en ligne du quotidien El Pais.

En plus d’endurer des conditions de travail le plus souvent pénibles, des faits de harcèlement de la part de certains de leurs employeurs, plus de 7.000 travailleuses saisonnières marocaines se sont retrouvées bloquées à Huelva, dans le sud de l’Espagne, suite aux mesures sanitaires imposées par le coronavirus. Leur attente a été longue, la séparation du pays, de leur famille et de leurs proche insoutenable, mais ce ne sera désormais plus qu’un triste souvenir.

Le plan de rapatriement de ces 7.100 travailleuses saisonnières marocaines de la province de Huelva, ayant mobilisé six bateaux mis à disposition par l'Etat marocain, a été lancé hier, samedi 18 juillet, indiquait l’ambassade du Maroc en Espagne.

Un premier bateau, avec à son bord 1.221 marocaines , âgées entre 25 et 50 ans, a ainsi débarqué au port Tanger-Med.

Au moment de prendre le départ depuis l’Espagne, la joie était au rendez-vous. Youyous, vivats au souverain, chants et danses…Le soulagement est grand.

«Un seul et unique roi, Mohammed VI», criaient ces femmes, remerciant le souverain de sa sollicitude envers elles. Une vidéo tournée par le média ibérique El Pais en dit long sur ce moment de pur bonheur.

On notera la présence en guise d’au revoir de femmes espagnoles, venues saluer ces travailleuses marocaines avant leur départ.

En espagnol et en arabe, des pancartes hissées à cette occasion portaient des messages de remerciement.

«Merci beaucoup», «Bonne route», «A bientôt», peut-on y lire.

«Femmes du Maroc, votre travail nous est essentiel», scandaient également ces femmes, reconnaissantes.

Pour rappel, hier samedi, l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, s’est rendue à Huelva pour s'informer du bon déroulement de la première étape de cette opération qui se déroule sous la coordination du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, précise la représentation diplomatique marocaine dans un communiqué.

Dans ce cadre, et grâce à l'étroite collaboration entre l'ambassade du Maroc et les autorités espagnoles, notamment, le secrétariat d'Etat aux Migrations et le gouvernement régional d'Andalousie, tous les moyens logistiques et humains nécessaires ont été mis en place, pour la réussite de cette opération tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Des tests PCR et sérologiques, mis à disposition par les autorités espagnoles, ont été effectués au profit de toutes les travailleuses saisonnières marocaines, afin de préserver leur santé tout en respectant les conditions nécessaires à leur départ au Maroc.

Rappelons enfin que 80 ouvrières saisonnières marocaines les plus vulnérables, notamment celles souffrant de problèmes de santé, enceintes ou allaitantes, ont déjà bénéficié, le 27 juin dernier, d’un vol spécial de rapatriement.