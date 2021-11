© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

Drame dans un douar de la province de Settat. Il y a deux jours, le mercredi 3 novembre dernier, un individu a abattu de son fusil de chasse son épouse, son frère et son neveu, avant de se livrer aux gendarmes. Le360 s'est rendu sur les lieux.

Dans la soirée d'hier, jeudi 4 novembre, au douar Bouria (commune rurale de Nkhilat, province de Settat), les habitants se questionnaient encore sur les raisons qui ont conduit au triple assassinat commis la veille. Le présumé assassin, qui a abattu son épouse, son frère et son neveu, est toujours interrogé par les gendarmes, alors que dans l’après-midi, les trois victimes ont été inhumées dans le cimetière du douar.

Les motifs de ce triple meurtre seraient-ils liés à une querelle autour d’un héritage? Un membre de la famille répond que non: «c'était une famille soudée et ses membres vivaient et vivent toujours ensemble, comme depuis des lustres», explique-t-il.

Au cimetière, le frère du présumé assassin, sous le choc, a été incapable d'émettre la moindre déclaration, mais a tout de même adressé des remerciements à tous ceux venus soutenir sa famille, endeuillée.

Selon certains médias, à l'origine de ce triple drame, un crime d’inceste, qui aurait concerné les trois victimes. La femme, décédée sous les balles de son mari aurait entretenu des relations sexuelles avec son beau-frère et le neveu de son époux. Le présumé assassin, bigame, réside en Italie où il vit avec son autre épouse, et serait rentré dans son douar pour «laver son honneur», dans un bain de sang.

L’enquête suit toujours son cours, sous la supervision du parquet compétent.