© Copyright : adil gadrouz

Les importateurs de thé vert de Chine disent ne pas être inquiets. Malgré l'arrêt de la production en Chine, après le déclenchement de l'épidémie dans le foyer de la province de Hubei, en décembre 2019, les Marocains sont suffisamment approvisionnés pour les six mois à venir.

Importé de Chine, le thé vert est un produit très consommé au Maroc. Depuis le déclenchement de l'épidémie de coronavirus Covid-19 dans la province de Hubei, l'importation depuis la Chine de cet ingrédient, indispensable à la confection du thé, connaît une importante baisse.

Toutefois, pour Mohamed Astaib, président de l'Association Marocaine des producteurs de thé et de café, la situation est loin d'être critique.

"Aprés le Sras en 2013, la grippe aviaire et la grippe porcine, nous avons compris la leçon et nous avons commencé à nous approvisionner pour six mois", indique-t-il et d'ajouter: "les Marocains n'ont rien à craindre, nous avons du thé pour les six mois à venir. Même s'il y a un arrêt de deux mois de la production de thé en Chine, nous en avons en stock".