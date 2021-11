Les travaux d’infrastructure et de plateforme voie ferrée des 3e et 4e lignes du tramway de Casablanca, qui ont débuté en février dernier, se poursuivent.

Lancés en février 2021, les travaux de plateforme voie ferrée et des infrastructures des 3e et 4e lignes du tramway de Casablanca avancent bien.

Les travaux d’infrastructure et de plateforme voie ferrée des 3e et 4e lignes du tramway de Casablanca, qui ont débuté en février dernier, se poursuivent. Le taux d’avancement a désormais atteint plus de 40%, selon le maître d’ouvrage du projet.

Sollicité par Le360, Mohammed Kouji, responsable des travaux d’infrastructure des 3e et 4e lignes du tramway de Casablanca, rappelle qu’après les déviations de réseaux, les travaux sur la plateforme et la pose de la voie ferrée ont été entamés et vont bon train.

Pour ce qui est des aménagements de façade à façade, ils seront menés progressivement dans les parties où la réalisation de la plateforme voie ferrée est en achèvement, précise le responsable. Ils seront d’ailleurs menés par tronçon, de manière alternée sur chaque rive afin de maintenir ouverte la circulation sur la rive occupée.

Le démarrage de cette deuxième phase concerne le tronçon du boulevard Mohammed VI situé entre le boulevard Ifni et le boulevard de la Résistance. Ainsi dès hier, vendredi 26 novembre 2021 au soir et jusqu’à fin février 2022, il sera procédé à la fermeture de ce tronçon sur une seule rive uniquement dans le sens allant du boulevard Ifni vers le boulevard de la Résistance (centre-ville).

La déviation de circulation pour accéder au centre-ville est aménagée via bd Ifni, puis rue des Quinconces, rue Bachir Ibrahimi, rue Capitaine Puissesseau, puis bd Khouribga.