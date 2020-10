© Copyright : khalil Essalak

Suite à la mise en place de nouvelles mesures restrictives au niveau du Grand Casablanca et des provinces de Berrechid et Benslimane, la Gendarmerie royale multiplie les actions sur le terrain. Le360 a accompagné, de nuit, plusieurs de ses brigades dans leurs différentes missions.

En réponse à la hausse des cas positifs au Covid-19 enregistrée au niveau de la capitale économique et à l’approche des vacances scolaires, le gouvernement avait annoncé le 23 octobre dernier la mise en place de nouvelles mesures restrictives dans la région du Grand Casablanca et des provinces de Berrechid et Benslimane.

Dans ce contexte, la Gendarmerie royale a renforcé les contrôles au niveau des accès de la Métropole.

«Suite au communiqué du gouvernement concernant la région du Grand Casablanca, la Gendarmerie royale a mis en place, en partenariat avec les autorités locales, un ensemble de mesures pour renforcer les contrôles au niveau des accès de et vers la ville. Nous nous assurons que les voyageurs disposent de l’autorisation exceptionnelle de déplacement, désormais obligatoire pour les déplacements dans la région», a indiqué le commandant de la brigade de 2 mars à Casablanca, Abdderafiq Al Halimi, interrogé au niveau du barrage situé au péage de l’autoroute qui mène à El-Jadida.

Sans autorisation exceptionnelle de déplacement, les automobilistes sont verbalisés et invités à faire demi-tour.

Mobilisée au niveau des autoroutes, la Gendarmerie royale veille aussi au respect des mesures restrictives dans les différentes provinces de la région. À savoir, la fermeture à 20h des restaurants, des cafés, des magasins et des grands centres commerciaux, l'arrêt des bus de transports en commun à 21h, la fermeture des marchés de proximité à 15h ainsi que la fermeture des hammams, des salles de sport et l’interdiction des regroupements dépassant dix personnes.

«Dans le cadre de l’application des mesures mises en place par le gouvernement, la mission de la Gendarmerie royale au niveau de la province de Nouaceur s’articule autour de trois points essentiels: la sensibilisation et la prévention concernant les dangers de la situation épidémiologique nécessitant le respect des mesures restrictives dictées par le gouvernement, le contrôle au niveau des accès principaux de la province par des barrages administratifs et enfin la verbalisation de tout individu ne respectant pas ces mesures. Il est aussi important de rappeler que ce déploiement de mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a participé à faire baisser la criminalité et les accidents de la route» a expliqué le commandant de la brigade de Nouaceur, Amine Zeroual.

En plus de veiller au respect des mesures restrictives, la Gendarmerie royale est aussi chargée de faire respecter le couvre-feu nocturne.