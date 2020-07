© Copyright : khalil Essalak

L'avancement des travaux est actuellement évalué à 92%. Leur achèvement est prévu avant la fin de l’année 2020. Reportage et éclairage sur les autres projets structurants de la capitale économique avec Driss Moulay Rachid, directeur général de Casa Aménagement.

C’est l’un des projets des plus ambitieux lancés ces dernières années, à même de fluidifier la circulation et d'embellir, par un ouvrage d'envergure, la capitale économique du royaume. Malgré le difficile contexte du coronavirus, les travaux sont sur une bonne voie.

«La trémie des Almohades concerne un tracé qui totalise un linéaire de 2.200 mètres, dont 1.800 mètres {de voies} souterrain{es}. Elle débute à partir de l’avenue des FAR et se termine sur le boulevard Mohammed Ben Abdellah. Elle est constituée de deux voies distinctes. Le projet permettra de désengorger la circulation dans la ville de Casablanca, et il est prévu que 54.000 véhicules empruntent cette trémie quotidiennement», explique, devant Le360, Lotfi Siklane, chef de ce projet.

Il va de soi que la pandémie du coronavirus et l’état d’urgence sanitaire ont impacté l’avancement des travaux.

Pour autant, la détermination et la volonté de doter la métropole économique d’un projet de cette envergure ont permis de dépasser cette difficulté.

«Malgré ce contexte difficile, nous sommes parvenus à accomplir tout ce qui est lié au génie civil ainsi que les grands travaux. En gros, nous en sommes à 92% de la réalisation du projet. Nous avons un grand problème en ce qui concerne la livraison des matériaux de nos fournisseurs à l’étranger, mais cela reprendra à partir du mois de septembre. Nous prévoyons d’achever les travaux vers la fin de cette année», explique notre interlocuteur.

La construction de la trémie des Almohades a nécessité un budget de 820 millions de dirhams, financé par le ministère de l’Intérieur (DGCL) à auteur de 270 MDH, la Commune de Casablanca (60 MDH), Wessal Capital Asset Management (250 MDH) et Al Manar Development Company (240 MDH), rappelle Lotfi Siklane.

«Tous les projets qui entrent dans le cadre du schéma directeur d'aménagement urbain du Grand Casablanca ont été achevés et remis aux mains du Conseil de la ville. D’autres projets sont en cours, tel le Grand Théâtre de Casablanca. Pour ce qui est de la trémie des Almohades, le projet est sur la bonne voie malgré les mois difficiles que nous avons vécus. Et nous espérons pouvoir le livrer à temps», affirme Driss Moulay Rachid, directeur général de Casa Aménagement.