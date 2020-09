© Copyright : DR

Voici plusieurs mois que les travaux pour la mise sur pied de parcs de loisirs et le réaménagement des infrastructures dans le célèbre quartier de Hay Mohammadi à Casablanca ont été lancés. Où en sont-ils aujourd’hui? Le point, avec les responsables de ce chantier.

En dépit de la crise sanitaire, plusieurs travaux de renforcement des infrastructures sont actuellement en cours à l’arrondissement de Hay Mohammadi. Lancés par le Conseil de la ville, ces travaux visent à améliorer et à réhabiliter des espaces publics pour répondre aux attentes de la population.

«Les travaux concernent particulièrement l’espace entourant la Mosquée Arabie saoudite sur l’avenue C. Un espace de 4.000 à 5.000 m2 en face de ce lieu de culte sera entièrement réaménagé et sera doté d’une fontaine. De même, le jardin qui se trouve sur la même avenue devra être restauré de manière à le rendre plus accueillant», nous explique Rachid Ajkini, président de l’arrondissement de Hay Mohammadi.

Parmi l’une des plus importantes de Hay Mohammadi, l’avenue C sur lequel se trouve la célèbre «Kissariat» fait partie des priorités du Conseil de la ville. Les travaux sont en cours pour redonner vie à ce lieu très fréquenté.

Selon Rachid Ajkini, ce chantier ne souffre d’aucun retard et devra s’achever avant fin 2020.

La priorité est également accordée aux espaces verts ainsi qu’aux parcs de loisirs, affirme Mohamed El Kacimi, chef du service technique à l’arrondissement de Hay Mohammadi.

Selon lui, des lieux de espaces de jeu pour enfants aménagés et des salles de fitness pour adultes seront créés. «L’objectif, déclare-t-il, est de rendre ses lettres de noblesse au quartier de Hay Mohammadi et de répondre aux attentes de ses habitants.»