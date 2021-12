© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Le chantier d’aménagement de l’entrée de la ville d’Agadir, via le quartier Bensergao et le boulevard Mohammed V, s’est achevé récemment, contribuant à changer le visage de la capitale du Souss, pour la plus grande satisfaction de ses habitants. Les images.

Aménagement de la voirie et des espaces publics, constrution d’une voie express, d’une rocade, de trémis, de ponts... Depuis quelques mois, les chantiers d’infrastructures se multiplient à Agadir, et la capitale du Souss se transforme à grande vitesse. Tous ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement urbain d'Agadir 2020-2024, signé devant le Roi en février 2020, et qui vise à faire de la ville un pôle économique majeur, doté d’infrastructures de premier plan.

C’est dans ce contexte qu’a été achevé le chantier d’aménagement de l’entrée de la ville d’Agadir, sur une longueur de 7 kilomètres, via le quartier Bensergao et le boulevard Mohammed V, jusqu’au rond-point de la préfecture. Ce projet, porté par la SDL Agadir Souss Massa Aménagement, a nécessité un budget de 160 millions de dirhams, et va contribuer à fluidifier considérablement les déplacements sur cet axe très fréquenté de la ville.

Dans une déclaration pour Le360, Mohamed Bouhabra, chef de projet au sein de la SDL, a indiqué que les travaux d’aménagement ont consisté en l’élargissement de la route à deux fois trois voies (au lieu de deux fois deux voies auparavant), en plus de la réalisation d'une piste cyclable dans les deux sens. Pas moins de 10 ronds-points ont été aménagés de manière proportionnée à l’élargissement de la route, afin d’éviter les problèmes de congestion, a précisé ce responsable.

De nombreux espaces verts totalisant 14 hectares ont également vu le jour tout le long de la route et au niveau des ronds-points. Le projet comprend aussi un parc jouxtant l’entrée de la ville, au niveau du quartier Bensergao, comprenant un espace de jeux pour les enfants, et un autre pour le sport. Des voies d’accès dédiées aux personnes aux besoins spécifiques ont été mises en places leur permettant de se déplacer facilement et en toute sécurité dans cette zone.

Du côté des riverains et automobilistes interrogés par Le360, la satisfaction est grande, tant d’un point de vue esthétique que pratique. Il est vrai qu’auparavant, l’entrée de la ville d’Agadir était réputée pour son trafic dense et ses accidents de la circulation.