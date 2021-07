© Copyright : le360

L'offre touristique de la région Est s’est enrichie d'une nouvelle ligne aérienne reliant Oujda à la capitale portugaise, Lisbonne, qui a été inaugurée, ce week-end. Le360 était à l'aéroport d'Oujda-Angad à l’arrivée du vol inaugural pour recueillir les impressions des premiers passagers. Reportage.

C’est avec du lait et des dattes que les passagers du vol inaugural entre Lisbonne et la capitale de l’Oriental ont été accueillis à l’aéroport d’Oujda-Angad. Longtemps attendue par les professionnels du tourisme, cette ligne aérienne vient enrichir l’offre touristique de la région qui attire les touristes étrangers et marocains, notamment pendant la saison estivale.

«Nous nous réjouissons de cette nouvelle ligne. Les relations entre le Maroc et le Portugal sont très bonnes. Comme vous avez pu le voir, il y avait des touristes portugais dans l’avion et c’est une bonne chose, d’autant plus qu’avec les décisions prisent par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le secteur du tourisme redémarre» explique Youssef Zaki, président du conseil régional du tourisme de la région Est.

A la descente de l’avion Christina, une touriste portugaise se rendant à Saïdia pour la deuxième fois a tenu à partager sa joie et son bonheur concernant l’ouverture de cette ligne: «J’aime le Maroc, c’est un grand pays qui se développe et les Marocains sont gentils et généreux»

En plus des touristes portugais, de nombreux Marocains du monde ont emprunté ce vol pour rentrer au pays. Dans les déclarations recueillies par Le360, les citoyens marocains ont indiqué que tout s’est bien passé et ont tenu à exprimer leur gratitude au roi Mohammed VI et à remercier l’ensemble du personnel de l’aéroport.

Cette nouvelle ligne reliera la capitale portugaise à Oujda à raison de deux vols hebdomadaires.

«L’aéroport d’Oujda-Angad est aux normes internationales et dispose d’un certificat de sécurité sanitaire. L’ensemble des dispositions pour la bonne tenue de l'opération Marhaba 2021 sont en place pour accueillir les voyageurs dans les meilleurs conditions. A ce jour, près de 24.000 Marocains du monde sont arrivés à l’aéroport d'Oujda depuis le lancement de l’opération le 15 juin dernier» a déclaré le directeur de l’aéroport, Mouhcine Benhadouche.