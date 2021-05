© Copyright : le360

Pour la deuxième année de suite, le 1er mai au Maroc s'est déroulé sans célébrations ni meetings. Les syndicats et employés ont dû faire contre mauvaise fortune bon cœur, se contentant de célébrations virtuelles. Tour d’horizon dans la métropole économique.

Le gouvernement a décidé, mardi 27 avril 2021, d'interdire toutes les célébrations sur le terrain à l'occasion de la Fête du travail. Pour cause de Covid-19 et d’état d’urgence sanitaire, les syndicats sont privés de meetings et de rassemblements.

A Casablanca, devant le siège de l’Union marocaine du travail (UMT) qui, en pareille occasion, grouillait auparavant de monde, c’est le calme plat. De même, des places comme La Casablancaise dans le Parc de la Ligue arabe, qui servaient de lieu de meetings, sont désertes.

Les autres centrales syndicales les plus représentatives du pays, la Confédération générale du travail (CDT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et l’Union nationale du travail au Maroc (UNMT) sont logées à la même enseigne. Et aussi bien leurs partons que leurs adhérents doivent se contenter de célébrations virtuelles.

Pour autant leurs revendications restent de mise, comme il l’ont fait remarquer via des communiqués diffusés pour l’occasion. Le prochain round du dialogue social annoncé pour bientôt, mais sa date précise, est tant attendu pour relancer le débat sur les points restés en suspens depuis bien longtemps. Avec l’espoir, cette fois, que gouvernement, syndicats et patronat ne buttent pas sur un dialogue de sourds.