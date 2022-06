© Copyright : Dado Ruvic / Reuters

Le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, Mouad Merabet, a annoncé que sept cas suspects de variole de singe ont été écartés, au 2 juin 2022. En parallèle, un cas importé a été confirmé et aucun cas probable n’est en cours d'investigation.

Sur LinkedIn, le coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé, Mouad Merabet, a donné un aperçu sur la situation épidémiologique de Monkeypox au 2 juin 2022.

En tout, sept cas suspects de variole de singe ont été écartés et aucun cas probable n’est en cours d'investigation. Un cas importé a été toutefois confirmé hier, comme le signale le ministère de la Santé dans un communiqué.

L'état de santé du patient est stable et ne suscite pas d'inquiétude, avait assuré le ministère, ajoutant qu'il se trouve sous surveillance médicale conformément aux mesures sanitaires adoptées en la matière.

En effet, dès la confirmation des résultats des analyses de laboratoire, les centres national et régional des opérations d'urgence de santé publique ont lancé une enquête pour répertorier tous les cas contacts, afin de les surveiller et de prendre des mesures préventives pour éviter la propagation du virus. Ces cas contacts n’ont montré aucun symptôme jusqu’à présent.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a précédemment lancé un plan national de veille et de riposte contre la variole du singe au moment où la propagation de la maladie a mis en alerte le monde entier. Selon ce dispositif, toute personne présentant des signes cliniques compatibles avec un cas suspect doit bénéficier d’une consultation médicale avec un interrogatoire et un examen clinique poussé pour le reclasser éventuellement comme cas probable.

Toute personne présentant des signes cliniques compatibles avec un cas suspect, même s’il n’est pas classé probable ou même si une forte suspicion de la varicelle ou autres fièvres éruptives est retenue doit s’auto-isoler à domicile pendant deux semaines, avec un respect rigoureux des mesures d’hygiène. Un traitement symptomatique doit être prescrit par le médecin traitant et, si l’hospitalisation est indiquée, elle doit se faire à l'isolement dans une salle dédiée.