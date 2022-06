© Copyright : Dado Ruvic / Reuters

Le ministère de la Santé et de la protection sociale vient d’annoncer ce jeudi 2 juin 2022, un premier cas confirmé de variole du singe.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 2 juin, le département que dirige Khalid Aït Taleb confirme l’enregistrement du premier cas avéré de cette maladie, appelée également Monkeypox. Ce serait un cas importé de l'étranger, selon de premières informations.

Immédiatement après avoir obtenu le résultat des analyses de laboratoire du cas confirmé, les centres national et régional des opérations d'urgence de santé publique, ainsi que les équipes d'intervention rapide, ont commencé leur enquête épidémiologique afin d’établir une liste des cas ayant été en contact avec la personne infectée, afin de les surveiller et de prendre des mesures préventives pour éviter la propagation du virus conformément aux normes nationales et internationales de sécurité sanitaire.

Le ministère de la Santé affirme qu'il continuera à informer l'opinion publique de l'évolution épidémiologique en lien avec cette alerte sanitaire mondiale.