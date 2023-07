Vacances d’été 2023: 49% des Marocains prévoient de partir en voyage

Par tranche d’âge, les jeunes de 18 à 24 ans souhaitent davantage partir en voyage cet été, avec un taux de 55%, fait savoir cette étude, ajoutant que les personnes appartenant aux catégories socioprofessionnelles aisées (A et B) ont davantage l’intention de passer une partie la saison estivale loin de leur domicile (59%).

Pour ce qui est des destinations, le sondage fait ressortir que 83% des personnes souhaitant voyager privilégient les destinations nationales, contre 16% qui font le choix de franchir les frontières. Les répondants ayant opté pour le voyage à l’étranger sont davantage des hommes, des personnes âgées de 25-34 ans, ou de 55 ans et plus.

S’agissant des CSP les moins favorisées (D et E), l’étude montre que 35% des personnes ne prévoient pas de voyage cet été. Un fait qui serait vraisemblablement dû à l’inflation, et aux frais des transports, de la restauration et de l’hébergement qui ont enregistré cette année des hausses importantes.