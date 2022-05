© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Le château que Ion Perdicaris a construit en 1878 est désormais restauré. Réhabilité, il devient un Centre d'interprétation du patrimoine. Un site captivant, relatant une histoire émouvante, et dont l'avenir est tout dessiné. Visite.

Réhabilité, le château de Perdicaris à Tanger a été transformé en un centre d’interprétation du patrimoine. Cet espace, situé au plein milieu de la forêt de Rmilat, a ouvert ses portes aux touristes et visiteurs après un chantier qui aura duré trois ans et qui a nécessité un budget de 20 millions de dirhams. Il s’agit d’un partenariat entre le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et du département des Eaux et forêts de la Wilaya de Tanger.

Le centre d’interprétation de Perdicaris a pour objectif principal de mettre en lumière la diversité et la biodiversité propre à la forêt de Rmilat via un parcours didactique dévoilant certaines espèces végétales et animales de la région, caractéristiques de la forêt de Rmilat.

«Les travaux de réhabilitation et d'équipement dont a bénéficié ce site historique de Perdicaris l’ont fait sortir de ses ruines après plusieurs décennies d’abandon», explique Kamal Benlimon, directeur régional de la culture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Kamal Benlimon a aussi affirmé que la transformation du château de Perdicaris en un centre d’interprétation du patrimoine visait à «enrichir les structures culturelles et valoriser le rôle du patrimoine architectural authentique et du colonialisme en insufflant un nouveau dynamisme dans le tourisme culturel de la ville et de sa région».

Selon cet interlocuteur, ce projet s'inscrit dans un «projet national global et intégré porté par le roi Mohammed VI, dont l'objectif principal est de valoriser le patrimoine matériel et immatériel, à travers lequel le Maroc fait le pari de faire de ce patrimoine l'un des jalons de notre culture dans sa diversité et sa diversité, et comme composante de notre identité».

Le château de Perdicaris a été construit en 1878 par Ion Perdicaris, un Américain d’origine grecque, au milieu de cette forêt afin qu'il soigne au grand air son épouse, qui était atteinte de tuberculose. Le couple, fondateur de cette maison, est d'ailleurs présenté au rez-de-chaussée.

A l’étage, une exposition permanente traite de la biodiversité de la forêt de Rmilat, considérée comme un site d’intérêt biologique et écologique (SIBE), laquelle a été complètement aménagée en un parc naturel urbain.