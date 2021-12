© Copyright : le360

Un nouveau musée d'art contemporain a ouvert ses portes à Tanger, jeudi 23 décembre et ce à l'occasion de la célébration du 10ème anniversaire de la Fondation Nationale des Musées (FNM). Reportage.

Situé dans l’enceinte de l’ancienne prison de la Kasbah, le Musée de la Kasbah, espace d'art contemporain se veut un lieu vivant de rencontres, d’échanges et de partages et présentera une programmation culturelle et des expositions liées à la région du Nord. La cérémonie d’inauguration a été marquée par le vernissage de l'exposition "L'Ecole du Nord" qui rend hommage aux artistes de l’école du Nord et leur apport à la créativité artistique au Maroc.

Cette exposition reflète ce brassage culturel et propose une relecture des spécificités artistiques de cette région, avec des oeuvres de Mohamed Serghini, Mohamed Ataallah, Mohamed Yacoubi, Mohamed Chabâa, Saad Ben Cheffaj, Mekki Meghara, Mohamed Melehi, et de Abdelkrim Ouazzani, entre autres, issues de la collection de la FNM et de prêts.

"Ce musée est situé à l’ancienne prison de la Kasbah, un lieu qui a été restauré et mis à la disposition de la Fondation, avec le soutien de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et des autorités locales, pour faire de cet espace de désespoir (prison) un lieu d'espoir, en cette période difficile marquée par la propagation de la pandémie de la Covid-19, où la Fondation continue à faire vivre la lumière et l'art dans un pays de culture, d'histoire et de patrimoine", a déclaré le président de la FNM, Mehdi Qotbi.

Mehdi Qotbi s'est félicité de l'ouverture de ce musée en cette conjoncture exceptionnelle, notant qu'il s'agit d'un hommage rendu au roi Mohammed VI qui a donné à la culture la place qui lui échoit dans une société moderne et développée, notant que cet espace vient enrichir l'offre culturelle et muséale de la ville du Détroit et que le public aura accès, dès que les frontières s'ouvriront, à une palette de musées dans toutes les villes du Maroc.

Pour sa part, le directeur du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, responsable de la rénovation des musées à la FNM, Abdelaziz El Idrissi, a souligné que ce nouveau musée, érigé sur l’ancienne prison de la Kasbah, un monument historique construit à partir du 17è siècle, qui constitue l'une des composantes essentielles du Palais de la Kasbah, est resté fonctionnel jusqu'au début des années 1970 en tant que prison civile. Il a été réhabilité et réaménagé dans le cadre du projet de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger, supervisé par la Wilaya de Tanger, avec la contribution du Ministère de la Culture, l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et la FNM. L'objectif étant de doter le musée de la Kasbah, déjà existant, d'un autre musée mitoyen, qui permet de dynamiser ce site archéologique et historique et de le doter d'une structure mobile, flexible et capable de fidéliser le public.